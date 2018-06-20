С 20 апреля в Ленобласти начинается охота на вальдшнепа

Каждую весну охота на водоплавающую и боровую дичь идет 10 дней.

В Ленинградской области в скором времени будет разрешена охота на водоплавающую дичь. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В южных районах Ленинградской области с 20 по 29 апреля будет разрешена охота на водоплавающую дичь, в северных - с 27 апреля по 6 мая. Приказ уже размещен на сайте комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

Каждую весну охота на водоплавающую и боровую дичь идет 10 дней. В эти дни можно охотиться только на самцов глухарей и тетеревов, вальдшнепов, гусей и селезней уток.

Южные районы Ленинградской области: Лужский, Сланцевский, Гатчинский, Тосненский, Кингисеппский, Ломоносовский, Киришский. Северные районы Ленинградской области: Всеволожский, Выборгский, Бокситогорский, Лодейнопольский, Волосовский, Тихвинский, Кировский, Волховский, Приозерский, Подпорожский.

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