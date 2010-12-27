Догхантеры объявили охоту на собак в Купчино

Во Фрунзенском районе Петербурга рассыпают отраву для собак. Погибли уже два домашних питомца.

Во Фрунзенском районе Петербурга начали рассыпать отраву для собак. Об этом владельцы домашних питомцев рассказали в группе "Новости Купчино".

По словам горожан, на поле у озера рядом с домом №6/2 по улице Димитрова, из-за яда погибли две собаки.

"Снова началась охота на наших собак!!! Бездомных не наблюдается уже давно, а значит целенаправленно убивают наших четвероногих детей. Что мы можем сделать, да почти ничего, продолжать хоронить и оплакивать" - написала пользовательница группы Ольга Гусева.

Хозяйка домашнего питомца попросила петербуржцев держать своих питомцев не поводке, надевать им намордники во время прогулки и убирать за ними.

В ответ на это интернет-пользователи посоветовали женщине решать проблему с помощью правоохранительных органов.