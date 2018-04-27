Ленинград в "Зените": Шнуров написал песню про "Зенит" в преддверии матча с ЦСКА

Лидер музыкальной группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил новую песню петербургскому футбольному клубу "Зенит".
"Питер, ветер, ветер, Питер, выше знамя поднимите. А на граните — парапете, а почему бы и не спеть нам? Сине-бело-голубое небо — Питер. Вместе смело солнце светит нам в „Зените", - поется в песне.
Шнуров в своём Instagram сообщил, что премьера песни состоится 29 апреля на матче "Зенит" — ЦСКА. Песню исполнят фанаты на игре. Сам Шнуров будет в это время во Флоренции.
29 числа, на матче "Зенит" - ЦСКА состоится премьера песни, и так-как я её сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления. К моему сожалению, я на стадионе присутствовать не смогу <...>, но сердце моё, можете даже не сомневаться, осталось в Питере. Ура!
Написал Шнуров в Instagram
Видео: Instagram / shnurovs