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Ленинград в "Зените": Шнуров написал песню про "Зенит" в преддверии матча с ЦСКА

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Премьера песни состоится 29 апреля.

Лидер музыкальной группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил новую песню петербургскому футбольному клубу "Зенит". 

"Питер, ветер, ветер, Питер, выше знамя поднимите. А на граните — парапете, а почему бы и не спеть нам? Сине-бело-голубое небо — Питер. Вместе смело солнце светит нам в „Зените", - поется в песне.

Шнуров в своём Instagram сообщил, что премьера песни состоится 29 апреля на матче "Зенит" — ЦСКА. Песню исполнят фанаты на игре. Сам Шнуров будет в это время во Флоренции.

29 числа, на матче "Зенит" - ЦСКА состоится премьера песни, и так-как я её сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления. К моему сожалению, я на стадионе присутствовать не смогу <...>, но сердце моё, можете даже не сомневаться, осталось в Питере. Ура!

Написал Шнуров в Instagram

Видео: Instagram / shnurovs

Теги: зенит , ленинград , футбол , цска , шнуров
Категории: Лента новостей Новости СПб

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