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"Ленфильм" снимет фильм про Александра Пушкина с участием Сергея Безрукова

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Съемки начнутся в ближайшее время в поселке Пушкинские горы Псковской области.

Ленфильм хочет снять фильм о великом русском поэте и писателе Александре Сергеевиче Пушкине. Сообщается, что съемки начнутся в ближайшее время в поселке Пушкинские горы Псковской области. Главную роль в картине сыграет Сергей Безруков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова директора киностудии Эдуарда Пичугина.

[В ближайшее время] в Пушкинских Горах стартуют съемки фильма об Александре Пушкине. Мы уже анонсировали картину в Каннах. Для иностранного зрителя она будет называться "В поисках Пушкина", на русском рынке выйдет под названием "Учености плоды". Сниматься в фильме в главной роли будет Сергей Безруков.

Эдуард Пичугин

По словам директора, поселок Пушкинские горы был выбран для съемок не просто так. Он сообщил, что населенный пункт в Псковской области имеет "прекрасные виды", являющиеся "продолжением экстерьеров Ленфильма".

Ранее мы писали, что в Мариинку приехал Безруков со спектаклем "Маленький принц".

Видео: Instagram / s_bezrukov

Теги: александр пушкин , ленфильм , новости россии , сергей безруков , учености плоды , эдуард пичугин
Категории: Лента новостей Культура Кино Новости России

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