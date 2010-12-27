В Мариинку приехал Безруков со спектаклем "Маленький принц"

В Петербурге представят спектакль Безрукова "Маленький принц".

Народный артист России Сергей Безруков приедет в Санкт-Петербург и покажет на сцене концертного зала Мариинского театра музыкальную сказку "Маленький принц". Постановка основана на одноименной повести Антуана де Сент-Экзюпери. Представление легендарного спектакля состоится 21 и 22 апреля, об этом сообщили в пресс-службе театра.

Сергей Безруков окажется перед зрителями в роли чтеца. За дирижерским пультом симфонического оркестра Мариинского театра будет находится дирижер Губернаторского оркестра Московской области Кирилл Черчик.

Эта сказка хороша не только для детей, но и для взрослых. Для них эта постановка – шанс вернуться в собственное детство и вспомнить, какими были, когда собственный двор и дом воспринимали как маленькую планету. А для детей, мне кажется, получилась мудрая и нежная сказка. Пресс-слжуба цитирует слова артиста



