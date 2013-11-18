Удой молока на одну корову составил 3218 кг.

По данным Росстата за четыре месяца 2022 года удой молока на одну корову в Ленобласти вырос на 3,5% и составил 3218 кг. Такими данными поделилась пресс-служба регионального правительства.

Рост валового производства молока составил 2,7%. В сельхозорганизациях произведено 207,5 тыс. тонн молока, что на 5,4 тыс. тонн больше, чем в 2021 году.

Ленобласть занимает второе место в России по молочной продуктивности коров – 9312 кг, что существенно превышает общероссийский показатель и девятое место по объемам производства молока в сельхозорганизациях – 650 тыс. тонн, что составляет порядка 2% от объёма производства молока в России и 33% от объемов СЗФО.

Ранее Роскачество проверило 28 образцов сгущенного молока.

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