Биологи проведут клинические испытания препаратов на людях.

Лекарства для кошек оказались эффективными против коронавируса. Об этом сообщили ученые в исследовании, опубликованном в издании Nature Communications. Специалисты протестировали препараты от вирусного перитонита. Оказалось, что они могут подавлять работу ключевого фермента SARS-CoV-2. Именно этот фермент используется COVID-19 для размножения.

Наши эксперименты показали, что препараты GC376 и GC373, которые создали для борьбы с кошачьим перитонитом, могут очень эффективно блокировать вирусный фермент Mpro в культурах клеток человека сообщение ученых в Nature Communications

В настоящее время медики настроены провести клинические испытания данных лекарств на людях. Тесты будут проводиться биологами под руководством профессора Альбертского университета Джоанны Лемье в Канаде.

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Видео: YouTube / CBS News