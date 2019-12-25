Петербуржцы стали чаще покупать кошек и собак на самоизоляции

Из-за увеличения спроса выросли и цены на домашних животных.

Аналитики "Авито" провели исследование и выяснили, каких питомцев петербуржцы чаще всего покупали на самоизоляции. По сравнению с прошлым годом, спрос на кошек вырос на 22%, а на собак – на 12%. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Из-за увеличения спроса выросли и цены на домашних животных. Собаки стали стоить на 39% больше, чем в прошлом году, а кошки – на 34%. Средняя цена на породистых животных в Петербурге варьируется от 8 до 23 тысяч рубелей.

Кроме того, во втором квартале текущего года даром отдали 37% кошек от общего числа размещенных объявлений. При этом собаки в городе в подарок не отдаются.

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Фото: pixabay.com