Легковушке снесло колесо после удара кроссовера на Кронштадской улице

Машины притерлись друг к другу, двигаясь в противоположных потоках.

Рабочий день 31 октября для двух автомобилистов начался явно с поездки в шиномонтаж. В 9 утра на пересечении Кронштадской улицы и дороги на Турухтанные острова столкнулись два автомобиля. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с камер, запечатлевшее момент аварии.

Легковушки не соблюли норму расстояния между движущимися в противоположным потоках машинами и наехали боками друг на друга. В результате столкновения одна из машин потеряла колесо, вторая, скорее всего, отделалась вмятинами.

По факту ДТП ведется проверка, о пострадавших не сообщалось.

Также утром на Шлиссельбургском проспекте легковушка сбила девушку.

Видео: Piter.TV