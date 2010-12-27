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На Шлиссельбургском проспекте легковушка сбила девушку
Сегодня, 11:32
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himif

На Шлиссельбургском проспекте легковушка сбила девушку

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Петербурженка получила тяжелые травмы.

Утро 31 октября стало неудачным для 32-летней петербурженки. Перебегая Шлиссельбургский проспект по трамвайным путям в 7.40, женщина попала под колеса "КИА Рио", сообщил отдел пропаганды УГИБДД.

В результате наезда петербурженка получила тяжелые травмы, ее увезли на скорой. По факту ДТП ведется проверка.

В комментариях под постом об этом в соцсетях пользователи возмущались поступком женщины. По их словам, перебегать в темное время суток четыре скользкие ото льда полосы для автомобилей и две трамвайные линии было глупо. Некоторые комментаторы предложили ужесточать наказание для пешеходов, переходящих дороги в неположенном месте.

"Ужесточить наказание ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ , идущих НЕ ПО ПРАВИЛАМ-никакой "компенсации на лечение" , наоборот-компенсацию ВОДИТЕЛЮ-ремонт машины , моральный ущерб , потерянное время...
Уверен-очень быстро подобных новостей станет гораздо меньше,

– рассуждает петербуржец Дмитрий Яковлев.

Трамвайное движение на том участке встало на некоторое время.

Фото: Piter.TV

 

Теги: сбили пешехода, трамвайные пути
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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