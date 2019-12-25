Легендарные Lada Niva: вариации истории на вторичном рынке

С семидесятых годов прошлого века на рынке появились легендарные внедорожники под названием "Нива". За последние пятьдесят лет эта модель неоднократно меняла своё имя, однако она по-прежнему сохраняет узнаваемый дизайн и отличные возможности для бездорожья.

Сейчас базовая комплектация Lada Niva Legend под названием Classic доступна от 829 900 рублей. Вариант [Black], который включает черный салон, кондиционер и подогрев передних сидений, стоит уже 983 900 рублей. Однако на рынке подержанных автомобилей можно обнаружить более дорогие модели, которые могут быть интересны коллекционерам и поклонникам классических машин. Об этом пишет 110КМ.

В городе Астрахань предлагается к продаже черная Lada 4x4 2018 года выпуска с пробегом 22,5 тысячи километров за 2,5 миллиона рублей. Автомобиль был существенно модифицирован, включая усиление передних балок и бамперов, установку экспедиционного багажника на крыше с дополнительными фарами, лебедку и противотуманные фары на переднем бампере, а также усиленный съемный фаркоп с розеткой на заднем.

В Самаре в продаже представлена зеленая "Нива" за 3 миллиона рублей, которая была произведена на заводе в 1977 году и является 462-й изготовленной машиной, предназначенной для экспорта в Венгрию. Машина унаследована от деда, имеет все необходимые документы и заводскую книжку. Пробег составляет почти 37 тысяч километров.

В Тольятти выставлена на продажу красная "Нива" за 23 миллиона рублей, прошедшая всего 220 километров и имеющая заводские пломбы. Этот автомобиль был выпущен с конвейера в 1980 году и, вероятно, все это время провел в гараже.

Ранее сообщалось, что в Петербурге таксист принял роды у пассажирки.

Фото: auto.ru