Ледовое шоу к юбилею Алексея Мишина пройдет в Петербурге

В честь 80-летнего юбилея тренера по фигурному катанию Алексея Мишина в Петербурге 6 марта пройдет грандиозное шоу.

В рамках шоу "Только звезды" зрители увидят на льду таких фигуристов, как Евгения Плющенко, Елизавету Туктамышеву, Михаила Коляду, Алину Загитову и многих других. Сам юбиляр также представит номер.

Ведущим мероприятия станет двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

Ледовое шоу "Только звезды" начнется 6 марта в 17:00. Стоимость билетов: от 4000 рублей. Дети до 6 лет включительно в сопровождении взрослых — бесплатно.

Алексей Николаевич Мишин — заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР и России. Он родился 8 марта 1941 года в Севастополе в семье преподавателей военно-морского училища. После войны он с родителями переехал сначала в Тбилиси, а затем в Ленинград. Алексей начал заниматься фигурным катанием в 1956 году. С 1967 года Алексей Мишин выступал в дуэте с Тамарой Москвиной. Уже в 1969 году пара завоевала золотую медаль чемпионата СССР.

Мишина в профессиональной среде почтительно называют "профессором". Среди его воспитанников немало титулованных фигуристов: Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева, Софья Самодуров, Артур Гачинский, Виталий Егоров, Анна Антонова, Татьяна Оленева, Юрий Овчинников, Алексей Урманов.

Ранее стало известно, что в Петербурге пройдет конференция TEDxKarpovka.