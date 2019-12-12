Крупнейший в мире ледокол "Арктика" достиг Северного полюса

В ближайшие дни ледокол прибудет в Мурманск, где будет подписан приемный акт.

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что ледокол "Арктика" достиг Северного полюса. Об этом сообщает пресс-служба объединенной судостроительной корпорации.

В ближайшие дни ледокол прибудет в Мурманск. Именно в этом городе подпишут приемный акт. Отмечается, что переход судна из Петербурга в Мурманск продолжался в течение двух недель. В пути сотрудники Балтийского завода проводили проверку ледокола.

Напомним, что крупнейший в мире ледокол "Арктика" построили на Балтийском заводе в Северной столице.

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Фото:ОСК