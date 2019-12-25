Лечение Трампа от коронавируса стоило более 100 тысяч долларов

Большая часть трат не была связана с терапией.

Лечение президента США Дональда Трампа от коронавируса стоило более 100 тысяч долларов. Об этом сообщает The New York Times.

При этом журналисты указывают на то, что лечение для любого человека, который не является главой государства, обошлось бы дороже этой суммы. При этом выяснилось, что большая часть трат не была связана с терапией, а была потрачена на многократное тестирование на COVID-19, а также на транспортировку на вертолёте.

Ранее Харрис заявила, что США оказались в меньшей безопасности из-за позиции по иранской ядерной сделке.

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