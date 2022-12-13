Лебеди-кликуны прилетели зимовать на Вуоксу в Приозерск

Число птиц, которые остаются в Ленобласти в холодную погоду, увеличивается с каждым годом.

На реке Вуокса в центре Приозерска в очередной раз заметили лебедей-кликунов. Птицы выбирают это место для зимовки уже несколько лет: сейчас водоём заняли 27 лебедей, а в 2021-ом году его облюбовали более 50 особей. Подробности о птицах и их особенностях привёл биолог Павел Глазков в соцсетях.

Именно в Приозерске, на Вуоксе, уже более 10 лет назад осталась зимовать первая пара лебедей. После успешного опыта, скорее всего, именно эта пара осталась здесь на зиму вновь, уже со своим потомством. На следующий год к ним присоединились еще несколько семей. Павел Глазков, биолог

Специалист отметил, что лебеди-кликуны предпочитают зимовать в Западной Европе, а всё лето проводить в евразийской тайге и лесотундре. Их отличительной чертой является лимонно-желтый клюв с черным кончиком и громкий крик при полёте.В природе лебеди-кликуны могут прожить до 25 лет. Как и другие их собратья, они создают пару на всю жизнь.

Ранее мы сообщили о том, что фотоловушка сняла под Петербургом лося с одним рогом.

Фото и видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков