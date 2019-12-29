Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"

Конфликт возник из-за двух артистов, один из которых пел на русском, а другой на английском.

Сергей Лазарев накричал на поэта-песенника Симона Осиашвили в эфире музыкального шоу "Ну-ка, все вместе". Ролик со съемок артист опубликовал в своем Instagram.

Поводом для конфликта стали выступления двух артистов, один из которых пел на русском, а другой на английском. Поэт сказал, что на конкурсе надо исполнять только русские "более душевные" песни. Лазарев заявил, что это несправедливо и нельзя "рубить дорогу классному исполнителю" только из-за желания послушать родной язык.

В комментарии к ролику певец добавил, что выступает против "стереотипов", "узких шор и предубеждений" и "неаргументированного мнения".

"Я считаю, что член жюри не должен оценивать конкурсанта по языку, на котором он поет!"

– написал он.

Ранее мы писали о том, что Роман Полански со скандалом получил премию "Сезар" за режиссуру.

Видео: Youtube / Виктор Воробьев, Сергей Лазарев