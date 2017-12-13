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Лазарев презентовал новый клип на песню "Сдавайся", посвященный Ирине Дубцовой

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Сергей Лазарев выпустил клип "Сдавайся" о поисках настоящей любви.

Сергей Лазарев поздравил россиян в праздником всех влюбленных. Певец выпустил клип на песню “Сдавайся”. Режиссёром стал Алан Бадоев. исполнитель рассказывает историю страдающего мужчины с копьем в сердце. На протяжении песни он ищет по городу в поисках своей единственной. Преодолевая сотни километров и препятствия в виде толп фанатов, герой находит возлюбленную. В конце концов молодых людей ждет хеппи-энд. 

Автором музыки и текста выступила Ирина Дубцова. Отметим, что у девушки сегодня двойной праздник: дива празднует собственный день рождения. Выбор даты выпуска неслучаен: таким способом артист хотел отдать дань уважения российской звезде.

За несколько часов на YouTube видео посмотрело более 16 тысяч человек, на  платформе Instagram - 50 тысяч человек. Сама композиция была выпущена 1 сентября 2017 года. К релизу трека VEVO подготовил видеоверсию песни, но на съемки полноценного ролика времени у артиста не было. На настоящи момент неофициальный клип собрал почти полмиллиона просмотров.

Видео: YouTube

Теги: видео , ирина дубцова , клип , музыка , сдавайся , сергей лазарев
Категории: Мировые новости Музыка

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