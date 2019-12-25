Лавров прокомментировал отъезд в Германию сопровождающих Навального

Россия выполнит все свои обязательства в ситуации с политиком.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отъезд в Германию сопровождающих Алексея Навального.

По его словам, сопровождающие Алексея "начинают потихонечку перебираться в Германию" на фоне голословных обвинений со стороны ФРГ и других европейских стран в адрес РФ.

Все это очень неприятно и наводит на серьезные мысли. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

Он отметил, что Россия выполнит все свои обязательства в ситуации с политиком. Он надеется, что также поступит и Германия в плане договорённостей с Россией - "ну хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности".

Ранее Лавров заявил, что Россия и КНР договорились сотрудничать для созыва саммита "пятерки" СБ ООН.