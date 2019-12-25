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Лавров прокомментировал отъезд в Германию сопровождающих Навального
Сегодня, 14:13
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matveyvn

Лавров прокомментировал отъезд в Германию сопровождающих Навального

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Россия выполнит все свои обязательства в ситуации с политиком.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отъезд в Германию сопровождающих Алексея Навального.
По его словам, сопровождающие Алексея "начинают потихонечку перебираться в Германию" на фоне голословных обвинений со стороны ФРГ и других европейских стран в адрес РФ.

Все это очень неприятно и наводит на серьезные мысли.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

Он отметил, что Россия выполнит все свои обязательства в ситуации с политиком. Он надеется, что также поступит и Германия в плане договорённостей с Россией - "ну хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности".

Ранее Лавров заявил, что Россия и КНР договорились сотрудничать для созыва саммита "пятерки" СБ ООН.

Теги: германия, лавров, мид рф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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