Лавров назвал ситуацию с Навальным предлогом для санкций Запада

Он отметил, что в соответствии с законом России, нельзя просто "верить на слово".

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию с госпитализацией политика Алексея Навального в Германию предлогом для санкций Запада. Заявление он сделал в эфире телеканала RTVI.

Не было бы Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

Он считает, что Западные страны в своими действиями "переходят границы разумного". Он заявил, что Россию просто призывают поверить информации клиники Бундесвера, которая заявляла, что Навального отравили "Новичком". При этом немецкая стороны, считает министр, не торопиться предоставлять РФ информацию об анализах оппозиционера, хотя Генпрокуратура направила немецкой стороне запрос об оказании правовой помощи в данной ситуации.

Лавров отметил, что в соответствии с законом России, нельзя просто "верить на слово".

Ранее МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября.