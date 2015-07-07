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Лавров: Еврокомиссия проявляет себя непорядочно в ситуации с "Северным потоком-2"

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"Еврокомиссия ведет себя, если говорить по-русски, непорядочно", — заявил Лавров.

Во вторник, 17 августа в ходе выступления в Балтийском университетн имени Иммануила Канта глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал действия Еврокомиссии относительно "Северного потока-2".

По словам Лаврова, западные страны еще предпримут попытки сорвать проект, однако такие попытки обречены на провал.

Глава МИД России добавил, что в пользу Москвы не только решения  России и Германии, поддержанные членами Евросоюза, но и юридическая правота.

Ранее Лавров заявил, что Россия не потерпит попытки вмешиваться в ее внутренние дела.

Видео: МИД России

Теги: газопровод северный поток 2, глава мид сергей лавров
Категории: Новости России, Лента новостей,

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