Лавров: Еврокомиссия проявляет себя непорядочно в ситуации с "Северным потоком-2"

"Еврокомиссия ведет себя, если говорить по-русски, непорядочно", — заявил Лавров.

Во вторник, 17 августа в ходе выступления в Балтийском университетн имени Иммануила Канта глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал действия Еврокомиссии относительно "Северного потока-2".

По словам Лаврова, западные страны еще предпримут попытки сорвать проект, однако такие попытки обречены на провал.

Глава МИД России добавил, что в пользу Москвы не только решения России и Германии, поддержанные членами Евросоюза, но и юридическая правота.

Ранее Лавров заявил, что Россия не потерпит попытки вмешиваться в ее внутренние дела.

Видео: МИД России