Следователи попросили редакцию "Эха" оказать содействие в доставке Латыниной в следственный отдел.

Обозревателя "Новой газеты" и "Эха Москвы" Юлию Латынину вызвали в СК из-за прочитанного в эфире письма медиков из Нижнекамска. Об этом пишет "Новая".

Известно, что следователей заинтересовал эфир программы Латыниной "Код доступа" от 11 апреля, где журналистка зачитала обращение медиков из города Нижнекамска в Татарстане, которое ей передала глава "Альянса Врачей" Анастасия Васильева.

В письме работники больниц рассказывают нехватке средств специльной защиты, а также о том, что в городе за март зафиксировали 1300 случаев двухсторонней пневмонии — тогда как за аналогичный период прошлого года их было всего 79. Также сообщалось, что заболевшим пневмонией (которая может быть последствием COVID-19) не делали тесты на коронавирус.

Следователи попросили редакцию "Эха" оказать содействие в доставке Латыниной в следственный отдел для дачи объяснений. Адвокат журналиста Марина Андреева рассказала, что ждёт, когда с ней свяжутся следователи.

Ранее Мосгорсуд сократил Илье Азару срок ареста.

Видео: YouTube / Yulia Latynina