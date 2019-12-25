Ларьки и рекламные конструкции у станций метро очистят от граффити

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко дал поручение привести в порядок ларьки и рекламные конструкции у станций метро. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Бондаренко отметил, что основная часть весенних работ уже завершена. Однако станции метро всегда являются точками притяжения для жителей и гостей города, поэтому содержание этих участков требует усиленных мер ежедневно.
Ларьки и рекламные конструкции у метро должны очистить от граффити и незаконной рекламы. По поручению Бондаренко, эти работы необходимо выполнить во всех районах города.
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Фото: pixabay.com
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