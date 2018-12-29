Блогер Ларин написал песню "Мало значишь" и снял на нее клип на Камчатке

Там он катался на собачьей упряжке, в санях и даже купался.

Блогер Дмитрий Ларин выпустил клип на свой новый трек "Мало значишь". Видео снимали на Камчатке, там герой плавал, катался на собачьих упряжках и в санях. Свой клип Ларин разместил на своем официальном канале в Youtube.

Этот год закончил и встретил на Дальнем Востоке. На Камчатке в общем-то и была придумана, записана эта песня. Все события не вымышленные. В кратчайшие сроки там же был снят клип на трек, в общем, работали быстро, экстремально, малой группой из трех человек. Дмитрий Ларин

Однако, как отмечают многие пользователи, до рэпера Ларин пока еще не дотягивает. Некоторые слушатели не могли разобрать, о чем поет герой, приходилось включать субтитры. Но что касается кадров, то многие их оценили по достоинству.

Фото и видео: ЛАРИН/ Youtube