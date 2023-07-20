Larian сделала редактор персонажей в Baldurs Gate 3 для своего удобства

ИГра выйдет в свет с 3 сентября.

Портал Kotaku недавно в социальных сетях опубликовал ролик, в котором продемонстрировал работу редактора персонажей из грядущей версии компьютерной игры Baldur"s Gate III. После этой презентации на официальном сайте издания появилось большое интервью с ведущим художником Larian по персонажам Алёной Дубровиной. В разговоре со СМИ специалист объяснила, почему в проекте есть слайдер для настройки гениталий, но при этом нет возможности тонко настроить лицо героя. Разработчик заметила, что от такого слайдера создатели решили отказаться именно в третьей части, но в последующих играх от студии он появится. С случае с текущей игрой в Larian посчитали, что такое решение позволит добиться "наилучших результатов" для того, чтобы не отвлекать пользователя от процесса.

Алена Дубровина также заявила, что в первую очередь редактор персонажа создаётся не для игроков, а для самих разработчиков. Она уточнила, что в такой огромной по масштабу работы требуется предусмотреть большое количество разноплановых NPC, поэтому продвинутый редактор персонажа помогает с такой задачей. При этом гениталии в игре добавлены ради возможности смены белья. Представители Kotaku показали несколько вариантов на примере персонажа-дроу.

У нас сразу встал вопрос: "Что произойдёт, если снять бельё?". Поначалу мы придерживались мысли, что это никому не понадобится. Однако чем больше обсуждали, тем больше понимали, что для кого-то это будет интересный вариант самовыражения. Алена Дубровина, разработчик

Напомним, что Baldurʼs Gate 3 выходит третьего августа на персональных компьютерах и гестого сентября на платформе PlayStation 5. Версия для Xbox Series X|S находится в разработке и должна выйти "до конца 2023 года".

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Фото и видео: YouTube / Sergei