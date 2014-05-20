Larian представила трейлер Baldur’s Gate 3 с новым важным персонажем

Релиз компьютерной игры намечен на 31 августа.

В рамках официального торжественного мероприятия Summer Game Fest 2023, разработчики из студии Larian показали зрителям очередной трейлер компьютерной игры Baldurʼs Gate 3. В ролике создатели познакомили будущих игроков с некоторыми актерами озвучки и рассказали о начале игры. Известно, что история начинается с того момента, как протагонист попадает в плен к иллитидам, где заражается их личинкой. Далее персонажу предстоит найти способ избавиться от назойливого паразита, который медленно, но верно разъедает его мозг. Премьера проекта запланирована на 31 августа 2023 года. Игра выйдет на персональных компьютерах, а также консолях PlayStation 5. Релиз на Xbox также ожидается, что но не в ближайшее время. Специалисты объяснили, что на текущем этапе столкнулись с некоторыми трудностями, поэтому им требуется больше времени для оптимизации Baldurʼs Gate 3 на консолях Microsoft.

Вышел релизный трейлер Lies of P.

Фото и видео: YouTube / thegameawards

