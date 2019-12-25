"Святая Варвара" ограничит движение по трассе "Кола" из-за разводки Ладожского моста 15 июня

Переправу через Неву разведут на 45 минут, с 15:00 до 15:45.

В пятницу, 15 июня, в Кировском районе Ленобласти водителей ждут ограничения движения. Так, трасса "Кола" будет временно перекрыта в связи с разводкой Ладожского моста. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Переправу через Неву разведут на 45 минут, с 15:00 до 15:45. В это время вверх по реке будет проходить теплоход "Святая Варвара" с максимальным высотным габаритом 22,6 м.

Учреждение приносит извинения за временные неудобства и просит водителей заранее планировать маршрут.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти запустили очистку водоемов.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"