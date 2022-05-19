В Ленобласти запустили очистку водоемов

Сегодня, 14 июня, в Ленобласти началась очистка водоемов. Процесс запустили с прудов Мартыновского сквера и Английского парка. Об этом сообщили в Комитете по природопользованию.
Для устранения растений используют специальные лодки-косилки. Особое внимание уделяют местам с гнездами птиц, чтобы не нарушать экосистему водного объекта.
Очистят воду более 30 объектов. В частности, на акваториях каналов Грибоедова и Крюкова, Малой Невы, на прудах в саду Ивана Фомина, в парке Новознаменка и в сквере Генерала Селезнева.
Отметим, что кошение водоемов обуславливается степенью зарастания объекта и определяется специалистами.
Видео: Комитет по природопользованию
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