В Ленобласти запустили очистку водоемов

Таким образом очистят более 30 объектов.

Сегодня, 14 июня, в Ленобласти началась очистка водоемов. Процесс запустили с прудов Мартыновского сквера и Английского парка. Об этом сообщили в Комитете по природопользованию.

Для устранения растений используют специальные лодки-косилки. Особое внимание уделяют местам с гнездами птиц, чтобы не нарушать экосистему водного объекта.

Очистят воду более 30 объектов. В частности, на акваториях каналов Грибоедова и Крюкова, Малой Невы, на прудах в саду Ивана Фомина, в парке Новознаменка и в сквере Генерала Селезнева.

Отметим, что кошение водоемов обуславливается степенью зарастания объекта и определяется специалистами.

Видео: Комитет по природопользованию