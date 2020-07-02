В Лужском районе заработала 18-я модульная станция очистки питьевой воды

До 2024 года в регионе появятся 139 модульных станций.

Новую модульную станцию очистки воды запустили в Лужском районе, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Благодаря станции жители домов микрорайона Городок-15 получат чистую воду. В сутки очистные сооружения очищают 600 кубометров. Оборудование полностью автоматизировано, его заранее настраивают под химический состав местной воды, чтобы по итогу она соответствовала нормам.

До 2024 года в Ленобласти действует программа, согласно которой за указанное время должны построить 139 модульных станций: 108 – для очистки питьевой воды и 31 – для очистки сточных вод.

Фото: Администрация Ленинградской области