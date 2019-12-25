Lada возглавила список самых востребованных автомобилей с "механикой"

На такие машины приходится только 30% от всех объявлений.

Модели с автоматической коробкой передач лидируют в рейтингах продаж, но у версий с "механикой" (МКП) еще остается много преданных поклонников. Портал 110km.ru со ссылкой на сервис СберАвто назвал самые популярные марки и модели с механической коробкой передач.

На такие машины приходится только 30% всех объявлений, среди них большая часть (52%) – это новые автомобили со средней стоимостью 1,16 млн рублей. Подержанная машина с "механикой" стоит более 839 тысяч рублей.

Среди новых машин с МКП лидирует Lada, занимая 89-процентную долю. Чаще всего продают Lada Granta (990 тысяч рублей), Lada Niva (1,27 млн рублей) и Lada Vesta (1,4 млн рублей). Схожая ситуация наблюдается и на вторичном рынке. Больше всего выбор автомобилей с механической коробкой передач у покупателей из Санкт-Петербурга и Москвы.

Ранее были названы самые драйверские автомобили на российском рынке.

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