СМИ: неизвестный бросил гранату в азербайджанских военных.

Лачинский коридор в Карабахе открыли после временного закрытия. Об этом сообщили представители правоохранительных органов непризнанной республики Нагорный Карабах. В настоящее время дорога, расположенная между Степанакертом и Лачином снова функционирует для транспортных средств. Ее приходилось перекрывать из-за неприятного инцидента, который произошел между военнослужащими Армении и Азербайджана.

Межгосударственная дорога Степанакерт - Шуши - Бердзор (Лачин) открыта в обоих направлениях. Свободное и безопасное транспортное движение обеспечит российский миротворческий контингент. пресс-служба МВД Нагорного Карабаха

Позже в полиции представят подробности инцидента. В местных СМИ отметили, что неизвестный мужчина якобы въехал на территорию, близкую к азербайджанским представителям, после чего бросил в сторону военных предмет, напоминающий гранату. Те в свою очередь решили открыть огонь.

Алиев впервые отправился в город Шуша в Карабахе.

Фото и видео: Telegram / Военный Обозреватель