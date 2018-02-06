Льдина упала на 14-летнюю школьницу в центре Петербурга

Инцидент произошел на Лермонтовском проспекте.

Вечером 11 февраля в Адмиралтейском районе Петербурга случилось ЧП. По словам правоохранителей, возле дома №57 на Лермонтовском проспекте на 14-летнюю школьницу упала льдина. Девушку госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Филатова.

Врачи диагностировали у юной пациентки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, травматический шейный миозит, ушиб левого плеча.

По факту случившегося началась проверка. Ведется расследование.

Ранее мы писали, что упавшая с крыши налоговой льдина повредила четыре машины на Большом Сампсониевском.

Фото: Piter.TV