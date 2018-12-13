ЛОГИКА АБСУРДА: Денис Донченко в галерее "Свиное рыло"

Каждый, кто жалуется про творческий кризис и нелегкий труд художника, обязан перечитать страницы жизни Дениса Донченко. Только в сравнении с этим примером настоящей творческой силы понятно, как звучит в любом конкретном случае слово "человек". Вместе с дочерью художника на выставке в галерее "Свиное рыло" вспоминаем и восхищаемся...

ЛОГИКА АБСУРДА: выставка Денис Донченко в галерее "Свиное рыло" АРТЛИКБЕЗ № 218 арт-гиды: Вячеслав Корнев, Яков Кальменс операторы: Андрей Кузькин, Игорь Борисов композитор: Александр Жулин; звук: Дарья Сарычева