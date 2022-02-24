ЛНР объявила о начале операции по освобождению Луганской области

Иван Филипоненко призвал ВСУ сложить оружие.

Народная милиция Луганской народной республики объявила о начале операции по освобождению области (временно оккупированной территории). Такое заявление в видеообращении к гражданам сделал официальный представитель ведомства Иван Филипоненко. Чиновник уточнил, что огонь ведется силами ЛНР исключительно по военным объектам противника и местам скопления личного состава и техники ВСУ. Специалист призвал военных Украины сложить свое оружие и не выполнять преступные указы командования.

24 февраля ЛНР начала артподготовку и операцию по освобождению…Подразделения ведут огонь…Мирному населению ничего не угрожает. Иван Филипоненко, пресс-секретарь Народной милиции ЛНР

Чиновник заметил, что в случае отказа от выполнения приказов украинского руководства и ухода с боевых позиций, военнослужащие смогут обеспечить себе достойную жизнь в свободной стране. Филипоненко добавил, что гражданское население, проживающее на прифронтовой территории, не должно покидать свои дома. Лучшим решением будет - спуститься в бомбоубежища, так как "коварство противника не знает границ".

Басурин пообещал вернуть потерянные в 2014 году границы в случае нападения Украины.

Фото и видео: Народная милиция ЛНР

