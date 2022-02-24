ЛНР объявила о начале операции по освобождению Луганской области

Народная милиция Луганской народной республики объявила о начале операции по освобождению области (временно оккупированной территории). Такое заявление в видеообращении к гражданам сделал официальный представитель ведомства Иван Филипоненко. Чиновник уточнил, что огонь ведется силами ЛНР исключительно по военным объектам противника и местам скопления личного состава и техники ВСУ. Специалист призвал военных Украины сложить свое оружие и не выполнять преступные указы командования.
24 февраля ЛНР начала артподготовку и операцию по освобождению…Подразделения ведут огонь…Мирному населению ничего не угрожает.
Иван Филипоненко, пресс-секретарь Народной милиции ЛНР
Чиновник заметил, что в случае отказа от выполнения приказов украинского руководства и ухода с боевых позиций, военнослужащие смогут обеспечить себе достойную жизнь в свободной стране. Филипоненко добавил, что гражданское население, проживающее на прифронтовой территории, не должно покидать свои дома. Лучшим решением будет - спуститься в бомбоубежища, так как "коварство противника не знает границ".
Басурин пообещал вернуть потерянные в 2014 году границы в случае нападения Украины.
Фото и видео: Народная милиция ЛНР
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