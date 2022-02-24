Басурин пообещал вернуть потерянные в 2014 году границы в случае нападения Украины

В ДНР готовы ответить ВСУ.

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин пообещал вернуть потерянные в 2014 году государственные границы в случае нападения Украины. Такое заявление чиновник сделал в интервью журналистам "РИА Новостей". В настоящее время власти ДНР рассчитывают на проведение операции мирным путем. Однако если ситуация изменится и ВСУ решатся на вооруженную интервенцию, то силовики будут готовы. Эксперт добавил, что никто не хочет реальной войны, так как каждый понимает, что это такое.

Украина целенаправленно идет на нагнетание ситуации и развязывание боевых действий. В случае, если это произойдет, те контрмеры, которые мы будем применять... помогут вернуть те границы, которые мы потеряли в 2014 году. Эдуард Басурин, пресс-секретарь Народной милиции ДНР

Басурин: применение РСЗО "Град" по Донецку доказано.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

