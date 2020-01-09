Басурин: применение РСЗО "Град" по Донецку доказано

В Народной милиции ДНР рассказали, что ВСУ отрицают факт использования "Града" на Донбассе.

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал о том, что применение РСЗО "Град" Вооруженными силами Украины по Донецку доказано. Такое заявление специалист сделал в интервью журналистам "РИА Новостей". По мнению спикера, такая ситуация является военным преступлением, совершенным Киевом.

Журналисты выезжали на место, они это зафиксировали. Были осколки именно от "Града". Просто Украина никогда не признается в том, что она обстреливает территорию республик не только нашу, а еще и Луганскую. Эдуард Басурин, представитель Народной милиции ДНР

Эксперт напомнил прессе о том, что еще с 214 года киевский режим говорит о том, что ДНР и ЛНР стреляют сами по своей территории и убивают своих же граждан. Басурин не удивлен, что ВСу отрицают факт применения в регионе "Града". При этом у Народной милиции и в открытом доступе в социальных сетях имеются снимки и видеозаписи с места событий.

ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Донбасса.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

