ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Донбасса

Эдуард Басурин: Количество обстрелов территории ДНР и ЛНР выросло кратно.

Вооруженные силы Украины увеличили интенсивность обстрелов Донбасса во много десятков раз. Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По данным специалиста, в последние дни ситуация на линии соприкосновения обострилась.

Кратно, просто кратно, потому что мы, допустим, зафиксировали десять, восемь нарушений, а сейчас нарушений в районе 50, 60. Но опять же, нарушения это во временном отрезке, я больше предпочитаю говорить, когда боеприпасы различные падают. Эдуард Басурин, представитель Народной милиции ДНР

В ДНР подчеркнули, что Киев сосредоточил в регионе большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев. ВСУ использует для этого запрещенную Минскими соглашениями технику и тяжелое вооружение. Из-за угрозы вторжения Украины руководство ДНР и ЛНР проводят эвакуацию мирного населения: женщин, детей и пожилых людей в регионы РФ.

Путин призвал украинских военных не выполнять преступные приказы и сложить оружие.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

