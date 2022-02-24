ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Донбасса

Вооруженные силы Украины увеличили интенсивность обстрелов Донбасса во много десятков раз. Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По данным специалиста, в последние дни ситуация на линии соприкосновения обострилась.
Кратно, просто кратно, потому что мы, допустим, зафиксировали десять, восемь нарушений, а сейчас нарушений в районе 50, 60. Но опять же, нарушения это во временном отрезке, я больше предпочитаю говорить, когда боеприпасы различные падают.
Эдуард Басурин, представитель Народной милиции ДНР
В ДНР подчеркнули, что Киев сосредоточил в регионе большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев. ВСУ использует для этого запрещенную Минскими соглашениями технику и тяжелое вооружение. Из-за угрозы вторжения Украины руководство ДНР и ЛНР проводят эвакуацию мирного населения: женщин, детей и пожилых людей в регионы РФ.
Путин призвал украинских военных не выполнять преступные приказы и сложить оружие.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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