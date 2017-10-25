ЛЕНИНГРАДСКИЙ АЛЬБОМ: выставка Евгения Козлова в "Navicula Artis"
Евгений Козлов — в прошлом неизменный участник ленинградской группы “Новые художники”, а ныне человек мира, проживающий в Берлине, — впервые выставляет в родном городе цикл более чем из 200 графических работ, посвященных непростой теме взросления подростка, тем многочисленным девиациям, фрустрациям и перверсиям, с которыми неизменно встречается юноша в процессе своего становления.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ АЛЬБОМ: выставка Евгения Козлова в галерее "Navicula Artis"
арт-гиды: Яков Кальменс и Вячеслав Корнев
арт-операторы: Андрей Кузькин и Игорь Борисов
монтаж: PARFOFILM
АРТЛИКБЕЗ № 78
Санкт-Петербург, 25 октября 2017