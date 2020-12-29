ЛАЭС наращивает свою долю в энергосистеме Ленобласти и Петербурга

За прошлый год доля ЛАЭС в обеспечении электроснабжения города и области составила 56,29%.

Последние три года Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС) наращивает свою долю в энергосистеме области и Петербурга. Об этом сообщается в официальной группе ЛАЭС "ВКонтакте".

Отмечается, что доля атомщиков из Соснового Бора составила 56,29% в реальном обеспечении электроснабжения города и области за прошедший 2020 год. В ближайшие годы этот показатель может вырасти до 60-62%, благодаря вводу в эксплуатацию шестого энергоблока (ВВЭР1200).

Суммарно за 2020 год электростанции Северо-Запада выработали порядка 106 миллиардов 315,5 миллиона кВт.часов электроэнергии. Свыше 37 млрд из них выработали Кольская и Ленинградская АЭС.Ранее мы сообщали, что третий энергоблок ЛАЭС остановили для проведения текущего ремонта.

Фото: ВКонтакте / Ленинградская АЭС