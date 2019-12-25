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LADA Granta влетела в забор на Кировской площади
Сегодня, 9:24
85
arteliseev

LADA Granta влетела в забор на Кировской площади

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В результате столкновения машина перевернулась.

В субботу, 4 апреля, автомобиль врезался в забор на Кировской площади. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Водитель не справился с управлением, в результате чего машина влетела в ограждение и перевернулась. Очевидцы сообщают, что пострадавших нет. 

Ранее мы писали, что в ДТП на Витебском проспекте пострадали три человека. 

Фото: vk.com/spb_today   

 

 

Теги: забор, лада, машины, столкновение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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Максимов Роман
Сегодня 9:51

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