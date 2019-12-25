LADA Granta влетела в забор на Кировской площади

В субботу, 4 апреля, автомобиль врезался в забор на Кировской площади. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
Водитель не справился с управлением, в результате чего машина влетела в ограждение и перевернулась. Очевидцы сообщают, что пострадавших нет.
Ранее мы писали, что в ДТП на Витебском проспекте пострадали три человека.
Фото: vk.com/spb_today
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