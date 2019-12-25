LADA Granta влетела в забор на Кировской площади

В результате столкновения машина перевернулась.

В субботу, 4 апреля, автомобиль врезался в забор на Кировской площади. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Водитель не справился с управлением, в результате чего машина влетела в ограждение и перевернулась. Очевидцы сообщают, что пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в ДТП на Витебском проспекте пострадали три человека.

Фото: vk.com/spb_today