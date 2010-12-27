Петербуржцы получают квитанции за ЖКХ с опозданием

А за задержку в оплате им начисляют пени.

Петербуржцы стали с опозданием получать квитанции по оплате ЖКХ. Об этом сообщают городские СМИ.

Не так давно поставщики коммунальных услуг решили перейти на прямой расчет с петербуржцами. Теперь квитанции они посылают жителям города лично, однако, доходят они не до всех, либо доходят с большим опозданием.

"Петроэлектросбыт" посылает свои квитанции через "Почту России", и они чаще всего приходят с задержкой. Фонд Капремонта доставляет квитанции через "Петроэлектросбыт", и у них тоже есть вопросы к предприятию.

Так как квитанции приходят позже, петербуржцы не могут во время оплатить счет и им начисляют пени.

Ранее на Piter.TV: Стоимость ЖКУ в Петербурге за февраль в среднем составляет 5 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv