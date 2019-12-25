Квартиру в доме Путина хотят продать за 24 миллиона рублей

Речь идет о доме №17 по 2-й линии Васильевского острова.

В Петербурге выставили на продажу квартиру, находящуюся в доме, где ранее жил президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в агентстве недвижимости "Дарко".

За 179 "квадратов" в доме №17 по 2-й линии Васильевского острова хотят получить 23,9 миллиона рублей. Пятикомнатную квартиру пытаются продать с января прошлого года, однако тогда цена была на миллион рублей меньше. В среднем, один квадратный метр в Петербурге стоит 133 тысяч рублей, а средняя стоимость квартиры в этом районе составляет около 18,5 миллионов рублей. Самую бюджетную квартиру можно купить за 8 миллионов – однокомнатная квартира в 32,5 "квадрата". Самое дорогое предложение обойдется в 39,9 миллионов за 160 квадратных метров.

Напомним, что жилье в петербургских новостройках подорожало на 20% за полгода.

Фото: citywalls.ru