Жилье в петербургских новостройках подорожало на 20% за полгода

Цена на жилье в центре растет быстрее, чем в спальных районах.

Накануне, 30 июня, эксперт по рынку петербургских новостроек, генеральный директор агентства недвижимости Георгий Патанин рассказал Piter.tv, что с начала текущего года цены в новостройках подорожали на 20%.

Патанин отметил, что местные жители реагируют удивленно, а вот приезжие – совершенно спокойно. По словам эксперта, один "квадрат" в среднем вырос в цене за полгода на 33,7 тыс. рублей, с 162 тыс. рублей за кв. м. до 195,3 тыс. рублей. Это 20,5%.

Вместе с тем цены на недвижимость в историческом центре выросли больше, чем ожидалось. В среднем "квадрат" подорожал на 22,2%: сейчас он стоит 255,6 тыс. рублей, а еще в январе стоил 209,1 тыс. рублей.

В спальных районах один квадратный метр теперь обойдется в 168,4 тыс. рублей, хотя еще в январе стоил 141,1 тыс. рублей. Так, в процентном соотношении прирост составил 19,1%.

Ранее мы писали, что в июне в Петербурге ввели в эксплуатацию 104 дома.

Фото: Piter.tv