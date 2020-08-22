Квартиру в одном из ЖК Невского района затопило кипятком

Жильцы несколько часов не могут связаться с хозяйкой.

В субботу, 22 июля, в квартире ЖК Аврора, который находится в Невском районе Петербурга, прорвало трубу с горячей водой. Как сообщил мобильный корреспондент Piter.TV, соседняя квартира а 4-ом этаже оказалась полностью затоплена.

Кроме того, пострадало и имущество соседей снизу. Вода уже начала вытекать из окна на улицу

Отметим, что хозяйка злополучной квартиры сейчас отсутствует – до нее пытаются дозвониться уже около двух часов, но безрезультатно.

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Видео: Piter.TV