Квартиру отпускницы в Сертолово обчистили на миллион рублей

Вор вынес из квартиры множество украшений и деньги.

Уехавшая в отпуск за границу жительница Сертолово обратилась в полицию с заявлением об ограбленной квартире. Как стало известно Piter.TV, жилище неработающей 40-летней женщины на Центральной улице обчистил неизвестный вор-домушник в период с 29 сентября по 2 октября.

Злоумышленник неустановленным способом проник в квартиру на 8 этаже, откуда вынес золотые часы, серьги, кольца, браслеты, броши и прочие украшения с камнями, а также 30 тысяч рублей наличными. Общий ущерб хозяйке квартиры составил порядка миллиона рублей.

С места преступления изъяли следы рук и обуви, полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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