Квартиру гендиректора на Английской набережной обокрали на 2,6 млн

Исчезли украшения, кухонная техника и даже обувь.

Незадолго до полуночи в воскресенье, 27 декабря, в полицию обратилась 51-летняя гендиректор коммерческой фирмы. Как стало известно Piter.TV, квартиру женщины в доме №20 по Английской набережной крупно обокрали.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что неизвестный проник в квартиру на первом этаже неустановленным способом. Из жилища вор вынес три чемодана, обувь, двое наручных часов, три ножа, электрический чайник и кофе-машину, золотые серьги, несколько кулонов. Отмечается, что некоторые из вещей были антикварными. Сумма ущерба составила 2,6 млн рублей.

С места преступления изъяты следы пальцев, возбуждено уголовное дело.

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