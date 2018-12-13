В Петербурге ограбили квартиру сына нового главы "Газпром Межрегионгаза"

Добычей домушников стали 15 золотых слитков, часы и украшения.

Оперативники Центрального района Петербурга задержали трех мужчин 40, 45 и 49 лет, которых подозревают в ограблении квартиры сына нового главы "Газпром Межрегионгаза" Сергея Густова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Согласно материалам дела, 2 мая домушники с помощью профессиональной отмычки вскрыли дверь и проникли в квартиру дома №3/2 лит А на улице Парадной. Добычей грабителей стали 15 золотых слитков "Сбербанка России" стоимостью не менее миллиона рублей, дорогостоящие часы иностранного производства, а также ювелирные изделия.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Двое подозреваемых находятся под стражей, еще один — под домашним арестом. Ранее задержанные не были судимы. Выясняется причастность троицы к аналогичным преступлениям.

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Фото: Piter.TV