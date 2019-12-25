Вещи она сдала в скупку. Владельцу квартиры причинен общий ущерб в размере 110 тысяч рублей.

В Петербурге квартирантка продала хозяйское имущество. Детали инцидента рассказала пресс-служба прокуратуры по Северной столице.

По версии следствия, 30-летняя уроженка Чувашской Республики в декабре 2022 года заключила с местным жителем договор аренды квартиры вместе с дорогостоящей техникой и мебелью. Прожив месяц в съемном жилье, девушка похитила оттуда телевизор, увлажнитель воздуха, пылесос, микроволновую печь. Вещи она сдала в скупку. Владельцу квартиры причинен общий ущерб в размере 110 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Также туристка из Татарстана обвиняется в краже из подсобки петербургского кафе.

Фото: Piter.tv