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Кузнецова проиграла Бенчич и вылетела с St. Petersburg Ladies Trophy
Сегодня, 5:56
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lesjasap

Кузнецова проиграла Бенчич и вылетела с St. Petersburg Ladies Trophy

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Россиянка вылетела с турнира, швейцарка проша дальше.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла Белинде Бенчич на St. Petersburg Ladies Trophy. Представительница Швейцарии выиграла матч со счетом 7:6 (7:4), 6:4. После игры спортсменка из РФ заявила, что сделала все, что смогла. Она добавила, что ее оппонентка сейчас находится в отличной спортивной форме.Она находится на хорошем уровне игры и попадает в "топ-пять".

Кузнецова добавила, что у нее нет вопросов к себе по поводу ее выступления на турнире.

Ранее Piter.tv писал о том, что Звонарева не смогла пробиться в основную сетку турнира в Петербурге.

Фото: Piter.tv
 

Теги: st petersburg ladies trophy, белинда бенчич, светлана кузнецова, теннис
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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