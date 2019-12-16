Кузнецова проиграла Бенчич и вылетела с St. Petersburg Ladies Trophy

Россиянка вылетела с турнира, швейцарка проша дальше.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла Белинде Бенчич на St. Petersburg Ladies Trophy. Представительница Швейцарии выиграла матч со счетом 7:6 (7:4), 6:4. После игры спортсменка из РФ заявила, что сделала все, что смогла. Она добавила, что ее оппонентка сейчас находится в отличной спортивной форме.Она находится на хорошем уровне игры и попадает в "топ-пять".

Кузнецова добавила, что у нее нет вопросов к себе по поводу ее выступления на турнире.

Ранее Piter.tv писал о том, что Звонарева не смогла пробиться в основную сетку турнира в Петербурге.

Фото: Piter.tv

