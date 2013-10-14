Кузнецова призвала выполнить программу "Единой России"

По ее словам, пункты программы должны быть реализованы на запланированном уровне.

Вице-спикер Государственной думы и глава комиссии "Единой России" по защите детства Анна Кузнецова призвала выполнить народную программу партии. Об этом она сказала в ходе 20-го съезда "ЕР".

По словам Кузнецовой, очень важно, чтобы пункты данной программы были реализованы на запланированном уровне.

Открытость, контроль и обратная связь. Очень важно, чтобы предложения народной программы были реализованы так, как были задуманы, как предполагалось изначально. Действительно приносили пользу. Анна Кузнецова, вице-спикер Госдумы

Кузнецова ранее отмечала, что скорейшего воплощения требуют предложения о возвращении в учебные заведения "школьной" медицины, а также о развитии детского допобразования. индексации маткапитала.

Ранее Дмитрия Медведева переизбрали председателем "Единой России".

Видео: ВК/Единая Россия