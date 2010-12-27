Кузбассовец избил петербуржца ножкой стула

В Адмиралтейском районе Петербурга задержали ранее судимого жителя Кемеровской области, который жестоко избил петербуржца ножкой стула. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленобласти.
В больницу на улицу Отважных несколько дней назад поступил 41-летний мужчина в тяжелом состоянии с травмами головы и переломами.
По предварительной информации, 18 ноября на 4-ой Красноармейской улице задержали подозреваемого ранее судимого 33-летнего жителя Кемеровской области. Мужчину изобличили в том, что он 16 ноября избил петербуржца. Возбуждено уголовное дело.
На проспекте Науки рецидивист избил молодую сожительницу.
Фото: pixabay
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