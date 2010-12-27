Кузбассовец избил петербуржца ножкой стула

Мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии.

В Адмиралтейском районе Петербурга задержали ранее судимого жителя Кемеровской области, который жестоко избил петербуржца ножкой стула. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленобласти.

В больницу на улицу Отважных несколько дней назад поступил 41-летний мужчина в тяжелом состоянии с травмами головы и переломами.

По предварительной информации, 18 ноября на 4-ой Красноармейской улице задержали подозреваемого ранее судимого 33-летнего жителя Кемеровской области. Мужчину изобличили в том, что он 16 ноября избил петербуржца. Возбуждено уголовное дело.

На проспекте Науки рецидивист избил молодую сожительницу.

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